Африканская жара пришла в Молдову - метеорологи вынесли предупреждение

Молдавские синоптики в понедельник объявили "желтый код" метеоопасности в связи с жарой.

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба в понедельник объявила "желтый код" метеоопасности в связи с жарой.

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Предупреждение будет действовать в течение двух суток.

"На большей части территории 1 и 2 июля ожидается повышение максимальной температуры воздуха до +33-35 градусов", — говорится в сообщении Госгидрометеослужбы, опубликованном в среду.

Риски и рекомендации

Специалисты предупреждают, что в жаркую погоду появляется риск причинения вреда здоровью. Это может быть потеря сознания, судороги, проявление гипертонии, солнечные ожоги, обезвоживание.

В группу повышенного риска входят дети, пожилые люди, население с хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей. В жару также отмечается снижение работоспособности.

Врачи рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, особенно в период с 11.00 до 18.00. Выходя на улицу, лучше надевать головной убор, защищающий от солнца, а также носить удобную одежду из натуральных тканей светлых тонов.

Также следует ежедневно потреблять от 1,5 до 2 литров жидкости, избегать чрезмерного употребления кофе и алкогольных напитков и уменьшить интенсивность физической нагрузки и количество тяжелой пищи.

Кроме того, специалисты рекомендуют во время "желтого кода" избегать даже активного отдыха.

© Sputnik / Nicolai Kibich Как легче перенести сильную жару

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