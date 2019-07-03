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Как люди спасаются от жары в Кишиневе

Самый точный прогноз погоды: жара в Молдове отступать не собирается

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (743)
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о точном прогнозе погоды на ближайшие несколько дней.

КИШИНЕВ, 3 июл - Sputnik. В среду в Молдове хоть и станет несколько прохладнее по сравнению со знойным вторником, но все равно жаркая погода сохраняется. Воздух прогреется в среднем до +26...+29 градуса по Цельсию, а на юге страны температура составит +27...+30 градусов. 

Миронова Татьяна
© Photo : Миронова Татьяна
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По прогнозам синоптиков, на юге страны ожидаются кратковременные грозовые дожди. 

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Ветер юго-западный. Его порывы достигнут 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное.

В последующие сутки существенных погодных изменений не предвидится. Средняя температура по республике в четверг и пятницу составит +24...+27.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 3 июля почитается память святого Мефодия, епископа Патарского, который жил в III-IV веков. На территории Малой Азии был известен своим иноческим смирением. Занимался обучением своей паствы Закону Божию, старался бороться с ересью, проявляя силу характера и убеждений. После смерти Мефодия осталось большое количество его сочинений, посвященных защите христианства, толкованию Священного Писания. Также имелись сочинения с догматами против ереси, различные поучения. Известно, что в 312 году епископ был схвачен язычниками и приговорен к смерти.

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Люди верили, если в этот день пошел дождь, то еще 40 дней идти будет. Считалось, если жаба выползла на траву, по суше начинают прыгать лягушки, вечером раскричались лебеди – во всех этих случаях возможен дождь.

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© Sputnik / Шушаник Саргсян
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Тема:
Погода в Молдове (743)

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Теги:
Кишинев, Молдова, прогноз, погода


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