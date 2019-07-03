Погодные рекорды Молдовы 3 июля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 3 июля – один из рекордов держится с середины ХХ века.

КИШИНЕВ, 3 июл - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 3 июля специалисты зафиксировали в этом десятилетии, свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

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По информации метеорологов, в этот день в 2012 году в тени было +35,3 градуса по Цельсию.

А вот ниже всего 3 июля ртутный столбик опустился еще в первой половине прошлого века. В 1942 году приборы синоптиков показывали лишь +9,5 градуса.

Таким образом, разница между самой низкой и самой высокой температурой воздуха, зафиксированной в этот день июля, составляет 25,8 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.

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