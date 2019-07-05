Погодные рекорды Молдовы 5 июля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 5 июля приборы синоптиков зарегистрировали в начале нулевых.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в этот день в 2000 году воздух в тени прогрелся до +36 градусов по Цельсию.

А вот рекордный минимум зарегистрирован в 1984 году. Тогда 4 июля столбик термометра показывал лишь +9,6 градуса.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.

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