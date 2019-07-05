Погодные рекорды Молдовы 5 июля

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 5 июля приборы синоптиков зарегистрировали в начале нулевых.
По информации синоптиков, в этот день в 2000 году воздух в тени прогрелся до +36 градусов по Цельсию.
А вот рекордный минимум зарегистрирован в 1984 году. Тогда 4 июля столбик термометра показывал лишь +9,6 градуса.
Синоптик: климат в Молдове меняется вместе с глобальным потеплением>>>
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK