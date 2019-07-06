Самый точный прогноз погоды: какими будут выходные и начало недели

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КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. В субботу в Молдове ожидаются кратковременные грозовые дожди. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, воздух прогреется в среднем до +24…+27 градусов по Цельсию.

Ветер северо-западный. Его порывы достигнут 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное.

В воскресенье, 7 июля, столбики термометров поползут вверх – в среднем они покажут +29…+32. В северных и центральных районах страны возможны кратковременные грозовые дожди. В понедельник, 8 июля, станет прохладнее – средняя температура воздуха составит уже +23…+26. Синоптики прогнозируют осадки на территории всей Молдовы.

Праздники и приметы

В православной церкви 6 июля отмечали день памяти святой мученицы Агриппины (Аграфены), которая еще в молодые годы решила отказаться от вступления в брак, посвятив свою жизнь служению Богу. В то время были распространены гонения в отношении христиан. Вскоре Аграфена была схвачена и подвержена мучениям, не желая отказываться от христианства в пользу идолопоклонства. Мученица умерла в тюрьме от полученных ран. Похоронили ее три христианки, которые заметили, что у гроба Аграфены стали совершаться чудеса.

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Люди верили, что если в этот день не поет соловей, то скоро можно будет собрать урожай ячменя. Также считалось, что рожденный 6 июля удачлив и способен делиться своим везением с близкими людьми. Дождь в этот день сулит еще пять дней сырой погоды. Люди полагали, что если 6 июля попариться в бане, то можно обрести здоровье.

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