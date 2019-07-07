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Как люди спасаются от жары в Кишиневе

Погодные рекорды Молдовы 7 июля

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (746)
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 7 июля - один из рекордов держится более половины века.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 7 июля приборы зарегистрировали более 50 лет тому назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

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CC0 / Pixabay / ronomore
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По информации синоптиков, в этот день в 1968 году в тени столбики термометров показывали +35,6 градусов по Цельсию.

Рекордный минимум же был отмечен дважды - в 1965 и 1976 годах. В обоих случаях воздух прогрелся всего до +10,9.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (746)

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