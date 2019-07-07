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Как люди спасаются от жары в Кишиневе

Самый точный прогноз погоды: что ждет Молдову после выходных

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Воскресенье в Молдове выдастся знойным - с стране продолжает действовать "желтый код" метеоопасности из-за жары. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем воздух прогреется в среднем до +29…+32 градусов по Цельсию.

Миронова Татьяна
© Photo : Миронова Татьяна
Синоптик: климат в Молдове меняется вместе с глобальным потеплением

Осадки в виде кратковременных грозовых дождей синоптики ожидают в северных районах республики.

Ветер — северо-западный. Его порывы составят от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

С понедельника в Молдову придет долгожданная прохлада. В первый день будущей семидневки по всей территории страны пройдут кратковременные грозовые дожди. Днем столбики термометров в среднем покажут +23... +26 градусов.

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Во вторник ожидаются +21...+24, а в среду - от +22 до +25. При этом в северных и центральных районах страны осадки продолжатся. С четверга уже без дождей, средний максимум повысится на один градус. 

Праздники и приметы

С 6 на 7 июля по церковному календарю - Иван Купала. Праздник появился еще в языческие времена, но его изначальное название неизвестно. 

Православный календарь 2019
© Sputnik / Вадим Русу
Православный календарь на 2019 год
Нынешнее название имеет уже христианское происхождение и восходит к имени Иоанна Крестителя, которого поминают в этот день. По преданию, он был ближайшим предшественником Иисуса Христа, предсказавшим пришествие Спасителя, а позже крестившим его в водах Иордана.

На праздник Ивана Купалы, если верить преданиям, в лесу зацветает папоротник. И тому, кто найдет цветок, будет весь год сопутствовать удача, богатство и взаимная любовь.

Праздник Ивана Купалы в Московской области
© Sputnik / Илья Питалев
Празднование Ивана Купалы

Люди верили, если утром на Ивана Купала выпадает большая роса, то будет хороший урожай.  Считалось, если много звезд в ночь на Ивана Купалу, то будет много грибов. 

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