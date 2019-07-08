02:25 08 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.18
  • USD17.92
  • RUB0.28
  • RON4.27
  • UAH0.70
Поиск
Как люди спасаются от жары в Кишиневе

Погодные рекорды Молдовы 8 июля

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (747)
71 0 0

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 8 июля - один из рекордов держится уже более ста лет.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 8 июля приборы зарегистрировали более века назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

Гроза
CC0 / Pixabay / ronomore
Частота разрушительных ливней с градом в Молдове будет только расти

По информации синоптиков, в этот день в 1912 году воздух прогрелся до +9,9 градусов по Цельсию.

Рекордный максимум же был отмечен несколько лет назад. Так, 8 июля в 2012 году столбики термометров показывали в тени +36,5 градуса по Цельсию.

Синоптик: климат в Молдове меняется вместе с глобальным потеплением>>>

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Погода в Молдове (747)

По теме

Европа изнывает от жары - фоторепортаж с улиц европейских столиц


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Поцелуи из сокровищницы мирового кино
Шедевры на грязи
Артрекинг: искусство создавать шедевры на грязном борту автомобиля
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах: официальный рейтинг

блок_2
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться