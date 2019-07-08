Погодные рекорды Молдовы 8 июля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 8 июля - один из рекордов держится уже более ста лет.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 8 июля приборы зарегистрировали более века назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в этот день в 1912 году воздух прогрелся до +9,9 градусов по Цельсию.

Рекордный максимум же был отмечен несколько лет назад. Так, 8 июля в 2012 году столбики термометров показывали в тени +36,5 градуса по Цельсию.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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