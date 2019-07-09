Погодные рекорды Молдовы 9 июля

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 9 июля приборы зарегистрировали более 50 лет назад.
По информации синоптиков, в этот день в 1964 году воздух прогрелся до +10,8 градусов по Цельсию.
Рекордный максимум же был отмечен не так давно. Так, 9 июля 2012 года столбики термометров показывали в тени +37 градусов.
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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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