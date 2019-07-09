Погодные рекорды Молдовы 9 июля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 9 июля - один из рекордов держится уже несколько десятков лет.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 9 июля приборы зарегистрировали более 50 лет назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в этот день в 1964 году воздух прогрелся до +10,8 градусов по Цельсию.

Рекордный максимум же был отмечен не так давно. Так, 9 июля 2012 года столбики термометров показывали в тени +37 градусов.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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