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Как люди спасаются от жары в Кишиневе

Погодные рекорды Молдовы 10 июля

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 10 июля.

КИШИНЕВ, 10 июл - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 10 июля специалисты отметили около 75 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

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© AP Photo / Christian Pondella / Red Bull
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По информации метеорологов, 10 июля 1945 года столбик термометра показал всего +10,4 градуса по Цельсию.

А вот температурный максимум на территории Молдовы отмечен не так давно. В этот день в 2002 году столбик термометра поднялся до отметки +37,2 градуса.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.

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Теги:
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