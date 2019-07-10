Погодные рекорды Молдовы 10 июля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 10 июля.

КИШИНЕВ, 10 июл - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 10 июля специалисты отметили около 75 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации метеорологов, 10 июля 1945 года столбик термометра показал всего +10,4 градуса по Цельсию.

А вот температурный максимум на территории Молдовы отмечен не так давно. В этот день в 2002 году столбик термометра поднялся до отметки +37,2 градуса.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.

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