Самый точный прогноз погоды: когда в Молдову вернется жара

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 10 июл – Sputnik. В среду в Молдове установится переменная облачность. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем воздух прогреется в среднем до +21...+24 градусов по Цельсию.

Осадки в виде кратковременных дождей синоптики ожидают в северных и южных районах республики.

Ветер — северо-западный. Его порывы составят от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление — пониженное.

Частота разрушительных ливней с градом в Молдове будет только расти>>>

В последующие сутки температурный режим не изменится. Синоптики обещают, что в четверг осадков не предвидится. С пятницы показатели на термометрах будут расти. В последний день рабочей пятидневки ожидается +22...+25, а в субботу - уже +24...+27 с кратковременными грозовыми дождями на севере страны.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 10 июля почитают память Самсона странноприимца – сына благочестивых и зажиточных римлян.

Самсон в свое время получил достаточно хорошее образование и, в частности, изучал врачебное искусство. Он безвозмездно помогал больным людям. Когда родители Самсона умерли, то он освободил всех рабов, принадлежащих семье, а состояние раздал нищим. Бог увидел благие дела Самсона и наградил его даром чудотворения. Он исцелил тяжело больного императора Юстиниана, который после этого решил щедро наградить Самсона, однако тот от благодарности отказался и попросил построить больницу и приют для обездоленных. После этого сам Самсон стал управлять больницей и приютом, до конца жизни всем помогая.

Люди верили, что если в этот день идет дождь, то осадки будут постоянно идти вплоть до самого Бабьего Лета. А если с северной стороны плывут курчавые облака, то это предвещает засуху. Если облака плывут с Запада, то это к ненастной погоде.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK