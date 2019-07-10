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Как люди спасаются от жары в Кишиневе

Самый точный прогноз погоды: когда в Молдову вернется жара

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (748)
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КИШИНЕВ, 10 июл – Sputnik. В среду в Молдове установится переменная облачность. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем воздух прогреется в среднем до +21...+24 градусов по Цельсию.

Миронова Татьяна
© Photo : Миронова Татьяна
Синоптик: климат в Молдове меняется вместе с глобальным потеплением

Осадки в виде кратковременных дождей синоптики ожидают в северных и южных районах республики.

Ветер — северо-западный. Его порывы составят от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление — пониженное.

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В последующие сутки температурный режим не изменится. Синоптики обещают, что в четверг осадков не предвидится. С пятницы показатели на термометрах будут расти. В последний день рабочей пятидневки ожидается +22...+25, а в субботу - уже +24...+27 с кратковременными грозовыми дождями на севере страны.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 10 июля почитают память Самсона странноприимца – сына благочестивых и зажиточных римлян.

Православный календарь 2019
© Sputnik / Вадим Русу
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Самсон в свое время получил достаточно хорошее образование и, в частности, изучал врачебное искусство. Он безвозмездно помогал больным людям. Когда родители Самсона умерли, то он освободил всех рабов, принадлежащих семье, а состояние раздал нищим. Бог увидел благие дела Самсона и наградил его даром чудотворения. Он исцелил тяжело больного императора Юстиниана, который после этого решил щедро наградить Самсона, однако тот от благодарности отказался и попросил построить больницу и приют для обездоленных. После этого сам Самсон стал управлять больницей и приютом, до конца жизни всем помогая.

Люди верили, что если в этот день идет дождь, то осадки будут постоянно идти вплоть до самого Бабьего Лета. А если с северной стороны плывут курчавые облака, то это предвещает засуху. Если облака плывут с Запада, то это к ненастной погоде. 

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Тема:
Погода в Молдове (748)

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Теги:
Молдова, прогноз, погода


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