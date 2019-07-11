Погодные рекорды Молдовы 11 июля

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 11 июля.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 11 июля специалисты отметили 42 года назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 11 июля 1977 года столбик термометра показал всего +10,8 градуса по Цельсию.

А вот температурный максимум на территории Молдовы отмечен не так давно. В этот день в 2002 году столбик термометра поднялся до отметки +35,7 градуса.

Таким образом, разница между самым высоким и самым низким температурными показателями, зафиксированными 11 июля в Молдове, составляет 24,9 градуса.

Метеорологические наблюдения на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK