00:54 11 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.01
  • USD17.84
  • RUB0.28
  • RON4.23
  • UAH0.69
Поиск
Жара

Погодные рекорды Молдовы 11 июля

© Sputnik / Владимир Сергеев
Погода
Получить короткую ссылку
38 0 0

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 11 июля.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 11 июля специалисты отметили 42 года назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 11 июля 1977 года столбик термометра показал всего +10,8 градуса по Цельсию.

А вот температурный максимум на территории Молдовы отмечен не так давно. В этот день в 2002 году столбик термометра поднялся до отметки +35,7 градуса.

Таким образом, разница между самым высоким и самым низким температурными показателями, зафиксированными 11 июля в Молдове, составляет 24,9 градуса.  

Метеорологические наблюдения на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

К чему приведет глобальное потепление - ученые дали ответ
Как затормозить глобальное потепление: найден неожиданно простой способ
Первая жертва глобального потепления: она жила в Австралии
Теги:
температура воздуха, осадки, рекорды, погода


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Невесты в свадебных платьях приняли участие в веселом забеге - фото
Дела бюджетные: глава Минфина рассказала, что ждет Молдову
Дела бюджетные: глава Минфина рассказала, что ждет Молдову
Отличники на 10 баллов
Отличники на 10 баллов: кто в Молдове успешно сдал экзамены БАК

блок_2
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться