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Погода в Молдове.

Погодные рекорды Молдовы 12 июля

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 12 июля.

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 12 июля специалисты отметили 84 года назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в 1935 году в этот день столбик термометра показал всего +9 градусов по Цельсию.

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© AP Photo / Christian Pondella / Red Bull
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А вот температурный максимум на территории Молдовы отмечен 60 лет назад. В этот день в 1959 году было +35,5 градуса.

Таким образом, разница между самым высоким и самым низким температурными показателями, зафиксированными 12 июля в Молдове, составляет 26,5 градуса.  

Погодные рекорды Молдовы 11 июля>>>

Метеорологические наблюдения на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.

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Теги:
температура воздуха, рекорды, погода


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