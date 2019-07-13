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Погодные рекорды Молдовы 13 июля

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 13 июля.

КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 13 июля специалисты отметили 108 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в 1911 году в этот день столбик термометра показал всего +10,9 градуса по Цельсию.

А вот температурный максимум на территории Молдовы отмечен 68 лет назад. В этот день в 1951 году было +36,5 градуса.

Таким образом, разница между самым высоким и самым низким температурными показателями, зафиксированными 13 июля в Молдове, составляет 25,6 градуса. 

Метеорологические наблюдения на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.

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Теги:
прогнозы, метеорологи, синоптики, рекорды, погода


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