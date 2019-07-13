Погода сегодня: что надеть, выходя из дома

Точный прогноз погоды на два дня, календарь праздников и пара дельных советов.

КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. Согласно прогнозу метеорологов,утром воздух прогреется до +14...+23°C, осадков не ожидается, ветeр лёгкий, дующий с запада со скоростью 1-2 м/сек, небольшая облачность.

Днём воздух прогреется до +23...+24°C. Без осадков. Вечером температура воздуха опустится до +19...+24°C.

На севере Молдовы температурные значения ожидаются на уровне +23...+26 градусов днем и +10...+13 ночью.

На юге республики температура воздуха составит +25...+28 градуса днем и +12...+15 ночью.

Соотношение температуры и влажности: очень комфортно.

Рекомендуемая одежда: открытые сандалии, туфли, лёгкое платье, футболка, рубашка с короткими рукавами, рубашка с длинными рукавами, кофта, кофта с длинными рукавами.

Погода 14 июля в Кишиневе погода будет следующей: утром воздух прогреется до +14...+24°C, осадков не ожидается, ветeр лёгкий, дующий с юго-востока со скоростью 1-2 м/сек, на небе, местами, небольшие облака.

Днём воздух прогреется до +24...+26°C, возможны слабые осадки, ветeр слабый. Вечером температура воздуха опустится до +19...+25°C,

Сегодня праздник "Двенадцать апостолов".

Праздник получил название в честь двенадцати апостолов — непосредственных учеников Иисуса Христа. Истории их жизни и деятельности изложены в Евангелии и книге «Деяния святых апостолов».

В число двенадцати учеников, призванных Иисусом, входили: братья Петр (он же Симон) и Андрей, Иоанн Богослов и его брат Иаков Заведеев, Филипп, Варфоломей, Матфей (бывший мытарь, он же Левий Матфеев) и его брат Иаков Алфеев, Фома, Фаддей, Симон Кананит и Иуда Искариот. Позже Иуду, предавшего Христа, заменил апостол Матфий.

Как и на Пасху, в этот день было принято красить яйца в желтый цвет и обмениваться ими друг с другом. Также из яиц готовили разнообразные блюда — в первую очередь, разные виды яичницы: с сыром, с зеленым луком, с хлебом, с ветчиной. Популярной была яичница с селедкой.

Для этого дня существовали специальные приметы. Если кукушка продолжала куковать после Петрова дня, то это означало, что лето будет хорошим и долгим, а снег выпадет поздно. Начинали готовиться к жатве, замечали: "На Петра овес до половины дорос".

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