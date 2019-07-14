Погодные рекорды Молдовы 14 июля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 14 июля.

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 14 июля приборы зарегистрировали более 50 лет тому назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в этот день в 1951 году в тени столбик термометра показывал +33,3 градуса по Цельсию.

Рекордный минимум же был отмечен в 1937 году. Тогда воздух прогрелся всего до +9,7 градуса.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.