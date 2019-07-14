Погода сегодня: снова дадут о себе знать дожди

КИШИНЕВ, 14 июл - Sputnik. Согласно прогнозу метеорологов, утром воздух прогреется до +14...+23°C, местами пройдут дожди, ветeр лёгкий, дующий с юго-востока со скоростью 1-2 м/сек, небольшая облачность.
Днём воздух прогреется до +24...+26°C, продолжатся локальные осадки, ветeр слабый. Вечером температура воздуха опустится до +19...+25°C.
На севере Молдовы температурные значения ожидаются на уровне +23...+26 градусов днем и +10...+13 ночью.
На юге республики температура воздуха составит +25...+28 градуса днем и +12...+15 ночью.
В понедельник, 14 июля, воздух прогреется до +19...+22°C. Ожидаются осадки и гроза, рекомендуется захватить с собой зонт.
Как летом спастись от комаров и других насекомых>>>
Приметы на 14 июля
- Западный ветер приносит дожди.
- Если серп луны красноватый – жди ветров, концы серпа затупились – к ливням.
- Звезды ярко сияют, а утром на небе тучи появились – к сильной грозе.
- Свеча тускло горит – будет дождь.
- На деревьях появились желтые листья – к ранней осени.
- Сорока кричит – будет продолжительный зной.
- Мыши во льне вьют гнезда – зимой будет много снега.
- Сон с 13 на 14 июля вещий. Он очень скоро исполнится, но о том, что вам приснилось никому нельзя рассказывать. Сновидение, увиденное днем 14 июля, осуществиться тогда, когда вы о нём забудете.
Смотреть видео Послушать радио Прочитать другие новости