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Погода сегодня: снова дадут о себе знать дожди

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Погода
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Точный прогноз погоды на два дня, календарь праздников и пара дельных советов.

КИШИНЕВ, 14 июл - Sputnik. Согласно прогнозу метеорологов, утром воздух прогреется до +14...+23°C, местами пройдут дожди, ветeр лёгкий, дующий с юго-востока со скоростью 1-2 м/сек, небольшая облачность. 

Днём воздух прогреется до +24...+26°C, продолжатся локальные осадки, ветeр слабый. Вечером температура воздуха опустится до +19...+25°C.

На севере Молдовы температурные значения ожидаются на уровне +23...+26 градусов днем и +10...+13 ночью.

На юге республики  температура воздуха составит +25...+28 градуса днем и +12...+15 ночью.

В понедельник, 14 июля, воздух прогреется до +19...+22°C. Ожидаются осадки и гроза, рекомендуется захватить с собой зонт.

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Приметы на 14 июля

  • Западный ветер приносит дожди.
  • Если серп луны красноватый – жди ветров, концы серпа затупились – к ливням.
  • Звезды ярко сияют, а утром на небе тучи появились – к сильной грозе.
  • Свеча тускло горит – будет дождь.
  • На деревьях появились желтые листья – к ранней осени.
  • Сорока кричит – будет продолжительный зной.
  • Мыши во льне вьют гнезда – зимой будет много снега.
  • Сон с 13 на 14 июля вещий. Он очень скоро исполнится, но о том, что вам приснилось никому нельзя рассказывать. Сновидение, увиденное днем 14 июля, осуществиться тогда, когда вы о нём забудете.

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