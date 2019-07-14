В Молдове объявлен желтый код - ожидаются проливные дожди, грозы и град

КИШИНЕВ, 14 июл - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила желтый код метеоопасности в связи с проливными дождями, которые ожидаются на всей территории Молдовы.
По прогнозам синоптиков, серьезно повысилась угроза наводнений, ожидаются грозы, возможно выпадение града. Интенсивность осадков составит 15-25 литров на квадратный метр, с порывами ветра до 15-20 метров в секунду.
Местным властям в населенных пунктах рекомендуется принять меры на случай наводнений, укрепить мосты и расчистить дождевые стоки.
Предупреждение будет действовать до утра понедельника, 15 июля.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK