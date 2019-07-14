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В Молдове объявлен желтый код - ожидаются проливные дожди, грозы и град

© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Погода
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Предупреждение будет действовать как минимум до утра понедельника.

КИШИНЕВ, 14 июл - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила желтый код метеоопасности в связи с проливными дождями, которые ожидаются на всей территории Молдовы.

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© YouTube / Storyful Rights Management
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По прогнозам синоптиков, серьезно повысилась угроза наводнений, ожидаются грозы, возможно выпадение града. Интенсивность осадков составит 15-25  литров на квадратный метр, с порывами ветра до 15-20 метров в секунду.

Местным властям в населенных пунктах рекомендуется принять меры на случай наводнений, укрепить мосты и расчистить дождевые стоки.

Предупреждение будет действовать до утра понедельника, 15 июля.

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Теги:
желтый код


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