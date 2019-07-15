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Небо перед грозой

Новый "желтый код": на Молдову надвигается буря

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (749)
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Грозы, ливни и шквалистый ветер - все это обещают молдавские синоптики в ближайшие часы.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый" уровень метеоопасности в связи с неустойчивым характером погоды. Предупреждение действует до 24.00 понедельника.

Миронова Татьяна
© Photo : Миронова Татьяна
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"В указанный период на большей части территории республики ожидаются грозы, местами ливни (15-25 литров на квадратный метр), шквалистый ветер, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду", - отмечено на сайте Госгидрометеорологической службы.

Частота разрушительных ливней с градом в Молдове будет только расти>>>

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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Тема:
Погода в Молдове (749)

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