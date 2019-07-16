Погодные рекорды Молдовы 16 июля

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 16 июля специалисты отметили 117 лет назад.
По информации синоптиков, в этот день 1902 года столбик термометра показал всего +10,5 градуса по Цельсию.
А вот температурный максимум на территории Молдовы отмечен в середине ХХ века. В 1951 году 16 июля столбик термометра поднялся до отметки +35,7 градуса.
Частота разрушительных ливней с градом в Молдове будет только расти>>>
Метеорологические наблюдения на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK