Погодные рекорды Молдовы 16 июля

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 16 июля - один из рекордов держится больше века.

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 16 июля специалисты отметили 117 лет назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в этот день 1902 года столбик термометра показал всего +10,5 градуса по Цельсию.

А вот температурный максимум на территории Молдовы отмечен в середине ХХ века. В 1951 году 16 июля столбик термометра поднялся до отметки +35,7 градуса.

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Метеорологические наблюдения на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.

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