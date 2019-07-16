01:14 16 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.99
  • USD17.73
  • RUB0.28
  • RON4.23
  • UAH0.68
Поиск
Град

Погодные рекорды Молдовы 16 июля

CC BY 2.0 / Vanerpaddel / Hail
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (750)
32 0 0

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 16 июля - один из рекордов держится больше века.

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 16 июля специалисты отметили 117 лет назад.

Миронова Татьяна
© Photo : Миронова Татьяна
Синоптик: климат в Молдове меняется вместе с глобальным потеплением
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в этот день 1902 года столбик термометра показал всего +10,5 градуса по Цельсию.

А вот температурный максимум на территории Молдовы отмечен в середине ХХ века. В 1951 году 16 июля столбик термометра поднялся до отметки +35,7 градуса.

Частота разрушительных ливней с градом в Молдове будет только расти>>>

Метеорологические наблюдения на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Погода в Молдове (750)

По теме

Страшные последствия изменения климата: что ждет Молдову


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Победители Drone Awards 2019: лучшие аэрофотоснимки
Мировой рекорд установлен на велопараде в Москве
Мировой рекорд установлен на велопараде в Москве
ВУЗы Молдовы: навигатор абитуриента
Вузы Молдовы: навигатор абитуриента

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться