Погодные рекорды Молдовы 17 июля

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 17 июля - один из рекордов держится с начала прошлого века.

КИШИНЕВ, 17 июл - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 17 июля специалисты зафиксировали 117 лет назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в этот день 1902 года столбик термометра показал всего +10,5 градуса по Цельсию.

А вот температурный максимум на территории Молдовы отмечен в в "нулевых" годах XXI века. В 2007 году 17 июля столбик термометра поднялся до отметки +36,8 градуса.

Метеорологические наблюдения на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.

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