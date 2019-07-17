Погодные рекорды Молдовы 17 июля

КИШИНЕВ, 17 июл - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 17 июля специалисты зафиксировали 117 лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, в этот день 1902 года столбик термометра показал всего +10,5 градуса по Цельсию.
А вот температурный максимум на территории Молдовы отмечен в в "нулевых" годах XXI века. В 2007 году 17 июля столбик термометра поднялся до отметки +36,8 градуса.
Метеорологические наблюдения на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.
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