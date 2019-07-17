Самый точный прогноз погоды: стало известно, когда в Молдову вернется жара

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КИШИНЕВ, 17 июл – Sputnik. В среду в Молдове установится переменная облачность. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем воздух прогреется в среднем до +23...+26 градусов по Цельсию.

Осадки в виде слабых кратковременных дождей синоптики ожидают в северных районах республики.

Ветер — западный. Его порывы составят от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — пониженное.

Синоптик:климат в Молдове меняется вместе с глобальным потеплением>>>

В последующие сутки температурный режим практически не изменится. В четверг, по прогнозам синоптиков, осадков не предвидится, а термометры покажут в среднем +24...+27. С пятницы в Молдову вновь приходит жара. В последний день рабочей пятидневки ожидается +27...30, а в субботу - уже +28...+31. Такой же температурный режим установится и воскресенье. К слову, на выходных осадки в виде кратковременных грозовых дождей возможны только на севере страны. В начале следующей недели средний максимум доползет до отметки в +29...+32.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 17 июля отмечается день святителя Андрея, известного как архиепископ Критский. При жизни им были написаны различные песнопения и сочинения.

Люди верили, что если в этот день увидеть много ос, то это значит, что зимой будет достаточно холодно. А если 17 июля появились желтые листья на деревьях, то это к ранней осени и зиме. Какая погода в этот день, такой она будет и 11 августа.

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