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Погодные рекорды Молдовы 18 июля

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (752)
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 18 июля - один из рекордов установлен не так давно.

КИШИНЕВ, 18 июл - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 18 июля специалисты зафиксировали чуть более десятилетия назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. 

Миронова Татьяна
© Photo : Миронова Татьяна
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По информации синоптиков, в этот день 2007 года столбик термометра поднялся до отметки в +37,1 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы отмечен в середине прошлого века. В 1954 году температура воздуха составила в этот день лишь +10,1 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 18 июля, составляет 27 градусов.

Метеорологические наблюдения на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (752)

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