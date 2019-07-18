Самый точный прогноз погоды: небо будет ясным

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. В четверг, 18 июля 2019 синоптики прогнозируют ясную погоду, без существенных осадков. В Кишиневе характер погоды будет такой:утром воздух прогреется до +15...+22°C, легкий ветер с северо-запада (2-3 м/сек). Днём воздух прогреется до +23...+25°C .Атмосферное давление — пониженное.

Синоптик:климат в Молдове меняется вместе с глобальным потеплением>>>

С пятницы в Молдову вновь приходит жара. В последний день рабочей пятидневки ожидается +27...30, а в субботу - уже +28...+31. Такой же температурный режим установится и воскресенье. К слову, на выходных осадки в виде кратковременных грозовых дождей возможны только на севере страны. В начале следующей недели средний максимум доползет до отметки в +29...+32.

Праздники и народные приметы

Если месяц виден на небе, то можно ожидать хорошего урожая Желтые облака – примета того, что скоро дождь начнется

Месяц кажется туманным и большим – в ближайшее время погода испортится.

Месяц, напротив, белый и блестящий – это примета, которая предвещает холодную погоду, но без дождей. Зеленоватый месяц – жди осадков совсем скоро.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео |Cлушать радио |Перейти к другим новостям|

Не пропустите интересные события в OK