Погодные рекорды Молдовы 19 июля

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 19 июля - один из рекордов установлен не так давно.

КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 19 июля специалисты зафиксировали всего 12 лет назад, в 2007 году.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в этот день года столбик термометра поднялся до отметки в + 39,5 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы отмечен в конце прошлого века. В 1996 году температура воздуха составила в этот день лишь + 11,7 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 19 июля, составляет 27,8 градуса.

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