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Как люди спасаются от жары в Кишиневе.

Погодные рекорды Молдовы 19 июля

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (753)
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 19 июля - один из рекордов установлен не так давно.

КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 19 июля специалисты зафиксировали всего 12 лет назад, в 2007 году. 

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© AP Photo / Christian Pondella / Red Bull
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. 

По информации синоптиков, в этот день года столбик термометра поднялся до отметки в + 39,5 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы отмечен в конце прошлого века. В 1996 году температура воздуха составила в этот день лишь + 11,7 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 19 июля, составляет 27,8 градуса.

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Тема:
Погода в Молдове (753)

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Теги:
Государственная гидрометеорологическая служба РМ, Молдова, рекорды, погода


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