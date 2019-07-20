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Сильная жара в Молдове

Погодные рекорды Молдовы 20 июля

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 20 июля - один из рекордов установлен не так давно.

КИШИНЕВ, 20 июл - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 20 июля специалисты зафиксировали всего 12 лет назад, в 2007 году. 

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

Погружение под поверхность льда с целью исследования ледяной шапки Гренландии
© AP Photo / Christian Pondella / Red Bull
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По информации синоптиков, в этот день столбик термометра поднялся до отметки в +39,1 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы отмечен в 50-х годах прошлого века. В 1956 году температура воздуха составила в этот день лишь +10 градусов.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 20 июля, составляет  29,1 градуса.

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Теги:
синоптики, рекорды, погода


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