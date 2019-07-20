Самый точный прогноз погоды: в Молдову приходит африканская жара

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КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. В субботу в Молдове установится переменная облачность. В северных и центральных районах республики возможны слабые кратковременные дожди. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем воздух прогреется в среднем до +28...+31 градуса по Цельсию.

Ветер — западный. Его порывы составят от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки температурный режим не изменится. В воскресенье, по прогнозам синоптиков, на севере возможны кратковременные дожди с грозами. Неделя начнется знойно – в понедельник уже +29…+32, осадки вероятны на большей части страны за исключением южных районов республики.

Синоптик: климат в Молдове меняется вместе с глобальным потеплением>>>

Праздники и народные приметы

В православной церкви 19 июля почитается память преподобного Сысоя Великого, известный как монах-отшельник. Он жил на территории Египетской пустыни. В отшельничестве Сысой провел 60 лет, что позволило ему достигнуть духовной чистоты, за что он и получил от Бога дар чудотворения. Однажды Сысой даже смог воскресить умершего юношу. Согласно преданию, чудотворец был очень строг к себе, но с ближними был добр и проявлял сострадание. Перед своей смертью, когда Сысой лежал на кровати, а около него находились ученики, лицо преподобного вдруг просияло, и старец сказал, что видит ангелов, святых пророков и Господа.

Люди верили, что, если утром пройтись босиком по росе, то весь год человек будет здоровым. Если облака на небе желтые, то это к дождю. Считалось также, что в Сысоев день нельзя спешить, иначе начатое дело завершиться провалом.

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