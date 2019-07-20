Объявлен желтый код: надвигаются грозы с молниями, градом и ураганным ветром

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с неустойчивым характером погоды. Предупреждение действует до 24.00 субботы.

"В указанный период на большей части территории республики ожидаются грозы, местами ливни (15-25 литров на квадратный метр), с усилением шквалистого ветра, порывы которого достигнут до 15-20 метров в секунду", - отмечено на сайте Госгидрометеорологической службы.

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"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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