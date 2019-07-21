Погодные рекорды Молдовы 21 июля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 21 июля - один из рекордов держится свыше ста лет.

КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 21 июля специалисты зафиксировали более века назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в 1907 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,1 градуса по Цельсию.

А вот температурный максимум 21 июля на территории Молдовы отмечен относительно недавно. В 2007 году температура воздуха в этот день составила в+38,5 градуса.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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