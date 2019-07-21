Самый точный прогноз погоды: что ждет Молдову после выходных

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. В воскресенье на большей части территории Молдовы установится переменная облачность. В южных районах республики возможны кратковременные дожди с грозами. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем воздух прогреется в среднем до +29...+32 градуса по Цельсию.

Ветер — северо-западный. Его порывы составят от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки температурный режим не изменится. В первый день рабочей недели, по прогнозам синоптиков, на всей территории страны ожидаются кратковременные дожди с грозами. Со вторник станет заметно прохладнее - столбики термометров в среднем покажут уже +23...+26. Осадки возможны только на юге страны, а вот в среду дожди вероятны по всей стране.

Праздники и народные приметы

В этот день отмечается праздник иконы Казанской Божьей матери, явление которой произошло в 1579 году. Тогда в Казани бушевал пожар, который полностью уничтожил некоторые районы города. После этого бедствия Богородица явилась во сне девятилетней Матроне и поведала ей о своей иконе, которая оказалась под развалинами сгоревшего дома. Взрослые сначала не поверили девочке, но Богородица являлась ей трижды и указывала место, где был спрятан святой лик. В конце концов мать ребенка согласилась сходить с ней на пепелище, где они и нашли икону, не пострадавшую от огня. Затем образ с почестями перенесли в храм Николы Тульского, а после — в Благовещенский собор. Во время торжества совершились и первые чудеса иконы Казанской Божьей матери — прозрели несколько слепых человек. На месте явления святого лика вскоре построили женский монастырь.

© Sputnik / РИА Новости Икона "Казанской Божьей Матери".

Люди верили, что если в этот день пчелы стали злее, то это к засухе. Считалось, если в этот день новолуние, то по погоде можно определить, каким будет август.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK