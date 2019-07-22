Погодные рекорды Молдовы 22 июля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 22 июля - один из рекордов регистрировали дважды.

КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 22 июля специалисты зафиксировали не единожды. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в этот день воздух прогрелся всего до +11 градусов по Цельсию дважды, в 1898 и 1949 годах.

А вот температурный максимум 22 июля на территории Молдовы отмечен относительно недавно. В 2007 году температура воздуха в этот день составила в тени +39,3 градуса.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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