Погодные рекорды Молдовы 23 июля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 23 июля.

КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 23 июля приборы зарегистрировали двенадцать лет тому назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в этот день в 2007 году в тени столбики термометров показывали +37,4 градуса по Цельсию.

Рекордный минимум же был отмечен в 1951 году, когда воздух прогрелся всего до +10,7 градуса.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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