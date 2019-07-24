Погодные рекорды Молдовы 24 июля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре. Рекордно холодный день был более ста лет назад.

КИШИНЕВ, 24 июл - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 24 июля, специалисты зафиксировали более ста лет назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации метеорологов, 24 июля 1901 года года столбик термометра показал всего +7,9 градуса по Цельсию.

А вот температурный максимум на территории Молдовы отмечен двенадцать лет назад. В 2007 году в этот день столбик термометра остановился на отметке +37,4 градуса.

Как затормозить глобальное потепление: найден неожиданно простой способ>>>

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK