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Как люди спасаются от жары в Кишиневе

Погодные рекорды Молдовы 24 июля

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре. Рекордно холодный день был более ста лет назад.

КИШИНЕВ, 24 июл - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 24 июля, специалисты зафиксировали более ста лет назад.

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© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации метеорологов, 24 июля 1901 года года столбик термометра показал всего +7,9 градуса по Цельсию.

А вот температурный максимум на территории Молдовы отмечен двенадцать лет назад. В 2007 году в этот день столбик термометра остановился на отметке +37,4 градуса.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Теги:
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