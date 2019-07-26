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Как люди спасаются от жары в Кишиневе

Самый точный прогноз погоды: в Молдову возвращается адская жара

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (759)
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КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. В Молдову приходит африканская жара. В пятницу в республике установится переменная облачность. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем воздух прогреется в среднем до +28...+31 градуса по Цельсию.

Дрейфующий во фьорде айсберг, Гренландия
© REUTERS / Lucas Jackson
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Ветер — северо-западный. Его порывы составят от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — пониженное.

В последующие сутки температура будет только расти, а осадков не предвидится. В субботу, по прогнозам синоптиков, средний максимум составит +29...+32. В воскресенье - уже от +30 до +33. Такая же погода сохранится и в первый день грядущей недели.

Синоптик: климат в Молдове меняется вместе с глобальным потеплением>>>

Праздники и приметы

В этот день отмечают День Архангела Гавриила. В православном календаре указано, что обычно этот праздник приходится на следующий день после Благовещения, однако 26 июля его отмечают повторно. Это объясняется тем, что 26 июля был освящен храм, воздвигнутый в Константинополе в честь Гавриила. Сам Архангел Гавриил почитается как один из самых главных ангелов и несколько раз упоминается в Библии.

Люди верили, если в этот день теплая и солнечная погода, то осень будет продолжительной, и холода придут нескоро. Считалось, что если 26 июля идут дожди, то зима будет морозной и снежной.

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Тема:
Погода в Молдове (759)

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