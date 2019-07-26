В Молдове начинается настоящее пекло - граждан призывают быть осторожнее

Государственная гидрометеорологическая службы Молдовы выступила с предупреждением: в республике ожидается "желтый код" метеоопасности в связи с жарой.

КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба вышла с предупреждением в связи со значительным ростом среднесуточных температур.

С 27 по 30 июля в республике будет действовать "желтый код" метеоопасности в связи с жарой. Так, в центральных и южных регионах страны в дневные часы воздух прогреется до +33, +34 градусов в тени. Находиться на солнце будет и вовсе невыносимо - под палящими лучами термометр может показать до +39 градусов.

Не стоит надеяться жителям республики на облачность - все три дня небо будет ясным, а осадков вообще не предвидится. Лишь к концу следующей недели возможны грозовые дожди, которые остудят молдавский зной на 3-4 градуса.

© Sputnik / Nicolai Kibich Как легче перенести сильную жару

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