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Женщина купает собаку в фонтане в жаркий летний день.

В Молдове начинается настоящее пекло - граждан призывают быть осторожнее

© REUTERS / Francois Lenoir
Погода
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Государственная гидрометеорологическая службы Молдовы выступила с предупреждением: в республике ожидается "желтый код" метеоопасности в связи с жарой.

КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik.  Государственная гидрометеорологическая служба вышла с предупреждением в связи со значительным ростом среднесуточных температур. 

© AP Photo / Orlin Wagner
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С 27 по 30 июля в республике будет действовать "желтый код" метеоопасности в связи с жарой. Так, в центральных и южных регионах страны в дневные часы воздух прогреется до +33, +34 градусов в тени. Находиться на солнце будет и вовсе невыносимо - под палящими лучами термометр может показать до +39 градусов. 

Не стоит надеяться жителям республики на облачность - все три дня небо будет ясным, а осадков вообще не предвидится. Лишь к  концу следующей недели возможны грозовые дожди, которые остудят молдавский зной на 3-4 градуса. 

Как легче перенести сильную жару
© Sputnik / Nicolai Kibich
Как легче перенести сильную жару

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Теги:
желтый код, предупреждение, зной, жара, метеорологи, Молдова


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