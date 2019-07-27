Погодные рекорды Молдовы 27 июля

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 27 июля.

КИШИНЕВ, 27 июл - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 27 июля специалисты зафиксировали двенадцать лет назад, середина лета тогда выдалась жаркой.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в этот день года в 2007 году столбик термометра поднялся до отметки в +34,7 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы отмечен во второй половине прошлого века. В 1974 году температура воздуха составила в этот день лишь +10,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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