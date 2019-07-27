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Погодные рекорды Молдовы 27 июля

© AFP 2019 / Joe Klamar
Погода
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 27 июля.

КИШИНЕВ, 27 июл - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 27 июля специалисты зафиксировали двенадцать лет назад, середина лета тогда выдалась жаркой.

Дрейфующий во фьорде айсберг, Гренландия
© REUTERS / Lucas Jackson
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. 

По информации синоптиков, в этот день года в 2007 году столбик термометра поднялся до отметки в +34,7 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы отмечен во второй половине прошлого века. В 1974 году температура воздуха составила в этот день лишь +10,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Теги:
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