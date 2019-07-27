Точный прогноз погоды на выходные: будет невыносимо жарко

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КИШИНЕВ, 27 июл - Sputnik. В субботу в Молдове ожидается переменная облачность. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью воздух прогреется в среднем от +13 до +18 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет в тени от +29, +34 градусов.

В республике вступило в силу предупреждение метеорологов. "Желтый код" в связи с жарой действует с 27 по 30 июля. В указанный период на большей части территории ожидается повышение максимальной температуры воздуха до +33, +34 градусов.

Ветер — юго-западный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — пониженное.

В воскресенье по всей республике будет так же жарко. Ночью температура повысится до +15, +20, а днем столбики термометров покажут от +29 до 33 градусов.

Аналогичный температурный режим продержится всю следующую неделю. Лишь к концу рабочей недели днем показатели снизятся до +27, +29 градусов. Осадки на юге и в центральных районах могут пройти 31 июля и 1 августа.

Праздники и народные приметы

В православной церкви в этот день почитается память святого Акила – одного из 70 апостолов. По происхождению он был иудеем и родился в Понте, но впоследствии жил в Риме до тех пор, пока император Клавдий не издал указ о его изгнании.

Кроме того, 27 июля – это один из дней, в которые почитается память Стефана Махрищского – известного чудотворца и основателя нескольких монастырей. Также именно он является современником Сергия Радонежского.

Раньше была распространена примета, согласно которой именно в этот день нужно обязательно задобрить Полевого – духа, который живет в поле. Это необходимо для того чтобы он защищал посевы от непогоды. Для этого готовили горшок каши, который оставляли у последней полосы жатвы. На саму полосу клали пучок ржи. Считалось, что этот обряд является залогом хорошего урожая в следующем году.

В старину верили в то, что нечистая сила 27 июля может обратиться птицей, домашним животным и даже ребенком. Чтобы предотвратить пакости со стороны бесов, люди внимательно наблюдали за полями.

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