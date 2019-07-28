02:12 28 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.58
  • USD17.58
  • RUB0.28
  • RON4.15
  • UAH0.69
Поиск

Погодные рекорды Молдовы 28 июля

© AP Photo / Alvaro Barrientos
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (761)
37 0 0

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 28 июля.

КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 28 июля специалисты зафиксировали семь лет назад, середина лета тогда выдалась жаркой.

Погружение под поверхность льда с целью исследования ледяной шапки Гренландии
© AP Photo / Christian Pondella / Red Bull
Как затормозить глобальное потепление: найден неожиданно простой способ

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. 

По информации синоптиков, в этот день года в 2012 году столбик термометра поднялся до отметки в +35,7 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы отмечен в середине прошлого века. В 1952 году температура воздуха составила в этот день лишь +10,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Погода в Молдове (761)

По теме

Как затормозить глобальное потепление: найден неожиданно простой способ
Первая жертва глобального потепления: она жила в Австралии
К чему приведет глобальное потепление - ученые дали ответ
Теги:
рекорды, прогноз, погода


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Лучшие фотографии, сделанные камерой мобильника: победители названы - фото
Дама сдавала в багаж
Дама сдавала в багаж: ребенок оказался на магнитной ленте - видео
Школьный календарь 2019/2020
Школьный календарь 2019-2020: расписание экзаменов и каникул

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться