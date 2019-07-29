Погодные рекорды Молдовы 29 июля

КИШИНЕВ, 29 июл - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 29 июля специалисты зафиксировали в победном 1945-м году, середина лета тогда выдалась жаркой.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, в этот день года в 1945 году столбик термометра в тени поднялся до отметки в +37,3 градуса по Цельсию.
А вот температурный минимум на территории Молдовы отмечен в конце позапрошлого века. В 1892 году температура воздуха составила в этот день лишь +11,9 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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