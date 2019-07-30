Погодные рекорды Молдовы 30 июля

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 30 июля.

КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 30 июля специалисты зафиксировали 12 лет назад, середина лета тогда также выдалась жаркой.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в этот день 2007 году столбик термометра в тени поднялся до отметки в +36 градусов по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы отмечен в начале прошлого века. В 1913 году температура воздуха составила в этот день лишь +11 градусов.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK