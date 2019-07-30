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Люди отдыхают в гамаках.

Погодные рекорды Молдовы 30 июля

© AP Photo / Jens Meyer
Погода
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 30 июля.

КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 30 июля специалисты зафиксировали 12 лет назад, середина лета тогда также выдалась жаркой.

© AP Photo / Jens Meyer
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. 

По информации синоптиков, в этот день  2007 году столбик термометра в тени поднялся до отметки в +36 градусов по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы отмечен в начале прошлого века. В 1913 году температура воздуха составила в этот день лишь +11 градусов.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Теги:
наблюдение, метеорологи, температура воздуха, рекорды, погода


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