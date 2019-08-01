Погодные рекорды Молдовы 1 августа

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в первый день последнего месяца лета.

КИШИНЕВ, 1 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 1 августа специалисты зафиксировали не так давно. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в первый день августа 2005 года столбик термометра в тени поднялся до отметки в +35,2 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы отмечен почти в самом начале ХХ века. В 1913 году температура воздуха 1 августа составила всего +10,8 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.

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