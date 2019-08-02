Предупреждение метеорологов - в Молдове резко меняется погода

Сразу три "желтых кода" одновременно будут действовать по всей территории Молдовы - риски и рекомендации.

КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба страны объявила "желтый код" метеоопасности в связи с "нестабильным характером погоды".

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Предупреждение будет действовать в республике в течение двух дней.

"Днем 3 августа с сохранением ночью 4 августа на большей части территории ожидаются грозы, вечером - ливни (15-45 литров на квадратный метр), местами - с градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

© Sputnik / Как обезопасить себя во время грозы и молнии

Опасность пожаров

Кроме того, до 3 августа в Молдове действует предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью (5 класса) природного характера, также возможна угроза возгорания лесонасаждений. В такой ситуации возможны воспламенения сельскохозяйственных культур, складских помещений с кормами, лесных массивов, домов и хозяйских построек.

Специалисты рекомендуют:

избегать использования открытого огня вблизи домов, хозяйственных построек, складов с кормами; © Photo: DSE Молдова в огне: кто виноват в массовых пожарах

не разводить огонь на участках земли, покрытой сухой растительностью, особенно если они находятся рядом с лесными массивами или объектами высокой пожарной опасности;

ограничить проведение работ, в результате которых происходит испарение летучих легковоспламеняющихся веществ или чрезмерный перегрев, что может послужить причиной пожара.

Другая угроза – засуха

До 5 августа в стране также действует "желтый код" в связи с гидрологической засухой. Из-за отсутствия в течение длительного времени осадков и высокой температуры воздуха на реках и водоемах Молдовы регистрируется низкая водность.

По этой причине экономических агентов и физических лиц призвали рационально использовать водные ресурсы.

Гидрологическая засуха определяется объемом стока и расхода воды за определенный период времени.

В периоды низкого стока, когда его объем не превышает 50% от средних многолетних величин в течении 5-7 дней, объявляется "жeлтый код".

В случае покрытия гидрологической засухой 80% территории республики объявляется "жeлтый код" по всей территории или по гидрографическим бассейнам.

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