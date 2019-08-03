Погодные рекорды Молдовы 3 августа

КИШИНЕВ, 3 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 3 августа специалисты зафиксировали не так давно - всего лишь пять лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 3 августа 2014 года столбик термометра в тени поднялся до отметки в +36,5 градуса по Цельсию.
А вот температурный минимум на территории Молдовы отмечен во второй половине ХХ века. В 1968 году температура воздуха 3 августа составила всего +9,6 градуса.
Таким образом разница между самой высокой и самой низкой температурами, зафиксированными метеорологами в этот день на территории Молдовы составила 26,9 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.
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