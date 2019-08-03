Погодные рекорды Молдовы 3 августа

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в третий день последнего месяца лета.

КИШИНЕВ, 3 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 3 августа специалисты зафиксировали не так давно - всего лишь пять лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 3 августа 2014 года столбик термометра в тени поднялся до отметки в +36,5 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы отмечен во второй половине ХХ века. В 1968 году температура воздуха 3 августа составила всего +9,6 градуса.

Таким образом разница между самой высокой и самой низкой температурами, зафиксированными метеорологами в этот день на территории Молдовы составила 26,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK