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Погодные рекорды Молдовы 3 августа

© AP Photo / Alvaro Barrientos
Погода
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в третий день последнего месяца лета.

КИШИНЕВ, 3 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 3 августа специалисты зафиксировали не так давно - всего лишь пять лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. 

По информации синоптиков, 3 августа 2014 года столбик термометра в тени поднялся до отметки в +36,5 градуса по Цельсию.

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© AP Photo / Christian Pondella / Red Bull
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А вот температурный минимум на территории Молдовы отмечен во второй половине ХХ века. В 1968 году температура воздуха 3 августа составила всего +9,6 градуса.

Таким образом разница между самой высокой и самой низкой температурами, зафиксированными метеорологами в этот день на территории Молдовы составила 26,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.

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Теги:
метеорологи, рекорды, погода


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