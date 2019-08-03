Какая погода будет в первую субботу августа: ждать ли грозы

Доброе утро всем, кто начинает свой уикенд с просмотра новостней ленты Sputnik Молдова. Сегодня 3 августа 2019 года, суббота.

Этот день, по прогнозам синоптиков, в Молдове будет пасмурным. Велика вероятность осадков. Утром воздух прогреется до +16...+24°C, точка росы: +15,41°C; соотношение температуры и влажности: комфортно; возможен туман, видимость 760 м.; возможны слабые осадки, ветeр лёгкий, дующий с северо-востока со скоростью 1-2 м/сек.

Днём воздух в Кишиневе прогреется до +19...+24°C. Ожидаются осадки и гроза, рекомендуется захватить с собой зонт, ветeр слабый, дующий с северо-востока со скоростью 2-5 м/сек.

Местами возможен град. Вплоть до 4 августа по всей стране действует желтый код метеоопасности в связи с непогодой. В Бричанах и Сороках термометры покажут 23 градуса, в Бельцах на градус выше. В Оргееве плюс 25, в Тирасполе 26. В Леове прогнозируют 27 выше ноля. В Комрате и Кагуле воздух прогреется до 28 градусов.

В с ливнями, метеорологи опасаются вероятности образования склоновых стоков, что может привести к локальным подтоплениям. Будьте осторожны

Вечером температура воздуха опустится в среднем до +17...+18°C.

Если в такую погоду у вас не будет желания выйти на улицу, то смотрите видео здесь, слушайте радио у нас, или следите за событиями в стране и в мире в нашей ленте новостей.

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