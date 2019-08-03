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Мокрый уикенд: синоптики обещают в Молдове проливные дожди

CC0 / Pixabay / StockSnap
Погода
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Погода резко изменилась - похолодало, синоптики пророчат обильные осадки и грозы.

КИШИНЕВ, 3 авг - Sputnik. Метеорологи объявили о сильных ливнях, которые надвигаются на Молдову, прогнозируются грозовые дожди и резкое похолодание, которое продлится все выходные.

По прогнозам синоптиков, к ночи температура опустится до +12... +17 градусов по Цельсию, а в воскресенье максимальные дневные температуры составят от +21 до +26 градусов по Цельсию.

Однако уже к понедельнику, после прохода грозового фронта, в Молдову вернется жара, до +30... + 34 градусов по Цельсию в тени.

prognoza meteo
© Photo: Serviciul Hidrometeorologic de Stat
prognoza meteo

Местами возможен град. Вплоть до 4 августа по всей стране действует желтый код метеоопасности в связи с непогодой.

В Бричанах и Сороках термометры покажут+23°C, в Бельцах на градус выше. В Оргееве +25°C, в Тирасполе +24°C. В Леове прогнозируют +27°C. В Комрате и Кагуле воздух прогреется до 28 градусов.

Метеорологи предупреждают о вероятности образования склоновых стоков, что может привести к локальным подтоплениям.

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