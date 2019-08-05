Самый точный прогноз погоды: в Молдову возвращается невыносимая жара

КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. В Молдову после прохладных деньков возвращается жара. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в ночь на понедельник воздух прогреется в среднем от +12 до +15 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет в тени от +24 до +27 градусов.
Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.
В последующие сутки станет жарче. Во вторник столбики термометров в среднем покажут уже +27...+30, а в среду - от +30 до +34, а с четверга в республике опять установится африканская жара - от +31 до +34. Знойная погода продержится и в выходные. Всю неделю, как ожидают синоптики, дождей не предвидится.
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"Желтый код"
В стране продолжает действовать "желтый код" в связи с гидрологической засухой. Предупреждение действует до 8 августа включительно.
"В связи с отсутствием осадков и высокими температурами воздуха, на реках и водоемах Молдовы ожидается низкая водность", - отмечено на сайте Госгидрометеорологической службе.
Праздники и народные приметы
В церковном календаре на 5 августа приходится день памяти святых Феофила, Трофима и тринадцати мучеников, пострадавших в период гонений, организованных против христиан императором Диоклетианом в III-IV веках.
Люди верили, если человек родился 5 августа, то ему покровительствует тополь - в трудную минуту нужно подойти к своему дереву-талисману и обнять его. Это поможет успокоиться и найти правильное решение конкретной проблемы.
Также считалось, что сон с 4 на 5 августа в точности сбудется в скоро времени. Особенно велика вероятность исполнения желаний для именинников дня.
Наши предки верили, что в этот день нельзя долго спать и лениться, иначе ничего не успеешь сделать.
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