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Как люди спасаются от жары в Кишиневе

Самый точный прогноз погоды: в Молдову возвращается невыносимая жара

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (767)
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. В Молдову после прохладных деньков возвращается жара. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в ночь на понедельник воздух прогреется в среднем от +12 до +15 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет в тени от +24 до +27 градусов.

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Советы специалистов: что пить, есть и надевать в жару

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки станет жарче. Во вторник столбики термометров в среднем покажут уже +27...+30, а в среду - от +30 до +34, а с четверга в республике опять установится африканская жара - от +31 до +34. Знойная погода продержится и в выходные. Всю неделю, как ожидают синоптики, дождей не предвидится.

Борьба с жарой в Кишиневе: новое - это хорошо забытое старое>>>

"Желтый код"

В стране продолжает действовать "желтый код" в связи с гидрологической засухой. Предупреждение действует до 8 августа включительно.

"В связи с отсутствием осадков и высокими температурами воздуха, на реках и водоемах Молдовы ожидается низкая водность", - отмечено на сайте Госгидрометеорологической службе. 

Праздники и народные приметы

В церковном календаре на 5 августа приходится день памяти святых Феофила, Трофима и тринадцати мучеников, пострадавших в период гонений, организованных против христиан императором Диоклетианом в III-IV веках.

Православный календарь 2019
© Sputnik / Вадим Русу
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Когда всех этих людей привели на суд, они не согласились отказаться от веры в Бога и поклоняться идолам. Именно поэтому, мучеников подвергли истязанием, а потом перебили им голени и отправили в пылающую печь. Однако Бог сотворил чудо – и мученики сами вышли из печи, будучи совершенно здоровыми. После того язычники обезглавили мучеников.

Люди верили, если человек родился 5 августа, то ему покровительствует тополь - в трудную минуту нужно подойти к своему дереву-талисману и обнять его. Это поможет успокоиться и найти правильное решение конкретной проблемы.

Также считалось, что сон с 4 на 5 августа в точности сбудется в скоро времени. Особенно велика вероятность исполнения желаний для именинников дня.

Наши предки верили, что в этот день нельзя долго спать и лениться, иначе ничего не успеешь сделать.

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Тема:
Погода в Молдове (767)

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Теги:
прогноз, погода


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