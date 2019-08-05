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Как люди спасаются от жары в Кишиневе

Новый "желтый код" в Молдове: синоптики предупредили об изнурительной жаре

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (768)
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После прохладных выходных в Молдову возвращается африканская жара - знойная погода продержится вплоть до следующего понедельника.

КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи жаркой погодой. Предупреждение будет действовать несколько дней.

"В период 7-12 августа на большей части территории ожидается повышение максимальной температуры воздуха до 33-35 градусов по Цельсию", - сообщили в Госгидрометеорологической службе.

© AP Photo / Thibault Camus
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Кроме того в стране до 8 августа включительно действует "желтый код" в связи с гидрологической засухой .

"В связи с отсутствием осадков и высокими температурами воздуха, на реках и водоемах Молдовы ожидается низкая водность", - отмечено на сайте Госгидрометео.

Что такое "желтый код"?

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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Рекомендации врачей

Специалисты предупреждают, что в жаркую погоду появляется риск причинения вреда здоровью. Это может быть потеря сознания, судороги, проявление гипертонии, солнечные ожоги, обезвоживание. 

© AP Photo / Jens Meyer
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В группу повышенного риска входят дети, пожилые люди, население с хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей. В жару также отмечается снижение работоспособности. 

Врачи рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, особенно в период с 11.00 до 18.00. Выходя на улицу, лучше надевать головной убор, защищающий от солнца, а также носить удобную одежду из натуральных тканей светлых тонов.

Также следует ежедневно потреблять от 1,5 до 2 литров жидкости, избегать чрезмерного употребления кофе и алкогольных напитков и уменьшить интенсивность физической нагрузки и количество тяжелой пищи.

Кроме того, специалисты рекомендуют во время "желтого кода" избегать даже активного отдыха.

 

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© Sputnik / Nicolai Kibich
Как легче перенести сильную жару

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Тема:
Погода в Молдове (768)

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