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Погодные рекорды Молдовы 6 августа

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (769)
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в шестой день августа.

КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 6 августа специалисты зафиксировали всего два года назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. 

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По информации синоптиков, 6 августа 2017 года столбик термометра в тени взлетел до отметки в +37,3 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали еще в прошлом столетии. В 1964 году температура воздуха 6 августа составила лишь +10,8 градуса.

Таким образом разница между самой высокой и самой низкой температурами, зафиксированными метеорологами в этот день на территории Молдовы равна 26,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (769)

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