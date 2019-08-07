Погодные рекорды Молдовы 7 августа

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в седьмой день августа.

КИШИНЕВ, 7 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 7 августа специалисты зафиксировали всего лишь семь лет назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 7 августа 2012 года столбик термометра в тени взлетел до отметки в +39,2 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали еще в первой половине прошлого столетия. В 1934 году температура воздуха 7 августа составила лишь +9,2 градуса.

Таким образом разница между самой высокой и самой низкой температурами, зафиксированными метеорологами в этот день на территории Молдовы равна 30 градусам.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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