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Полив дорожного покрытия в связи с жаркой погодой.

Погодные рекорды Молдовы 7 августа

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Погода
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в седьмой день августа.

КИШИНЕВ, 7 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 7 августа специалисты зафиксировали всего лишь семь лет назад.

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© AP Photo / Christian Pondella / Red Bull
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. 

По информации синоптиков, 7 августа 2012 года столбик термометра в тени взлетел до отметки в +39,2 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали еще в первой половине прошлого столетия. В 1934 году температура воздуха 7 августа составила лишь +9,2 градуса.

Таким образом разница между самой высокой и самой низкой температурами, зафиксированными метеорологами в этот день на территории Молдовы равна 30 градусам.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Теги:
наблюдение, метеорологи, температура, рекорды, погода


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