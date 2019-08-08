Погодные рекорды Молдовы 8 августа

КИШИНЕВ, 8 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 8 августа специалисты зафиксировали в 60-х годах прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 8 августа 1963 года столбик термометра в тени взлетел до отметки в +35 градусов по Цельсию.
А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали практически 90 лет назад. В 1932 году температура воздуха 8 августа составила лишь +9,5 градуса.
Таким образом разница между самой высокой и самой низкой температурами, зафиксированными метеорологами в этот день на территории Молдовы равна 25,5 градуса.
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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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